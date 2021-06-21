В башкирском парламенте может увеличиться количество депутатов на зарплате

В башкирском Госсобрании может увеличиться число депутатов, работающих на профессиональной основе

В Госсобрании-Курултае Башкирии может увеличиться количество депутатских мандатов на бюджетной зарплате – с 24 до 25. Сегодня, 21 июня, среди народных избранников прошел опрос за одобрение соответствующего законопроекта. Его инициатором выступает комитет по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам во главе с председателем Владимиром Нагорным. Итоги опроса, который, по словам депутата Лии Хафизовой, прошел в онлайн-режиме, пока не оглашаются.

Народная избранница отметила, что депутатам не сказали, кто может занять новое оплачиваемое место в парламенте:

– Голосуем за «кота в мешке». Возможно, на это место придет квалифицированный специалист и улучшится парламентская работа – как представлено в обосновании [законопроекта]. Так покажите нам, за кого мы должны проголосовать, при этом ещё за счет увеличения бюджета?! – написала Хафизова в своих соцсетях.

Депутат добавила, что она и еще как минимум трое ее коллег из фракции КПРФ проголосовали против увеличения депутатских мандатов.