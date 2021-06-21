В Башкирии пассажирский поезд снес внедорожник, водитель скончался в машине скорой помощи

фото: МЧС РБ

В Архангельском районе Башкирии пассажирский поезд снес внедорожник. Водитель автомобиля скончался при госпитализации. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Авария случилась сегодня днем, 21 июня, рядом с селом Абзаново. На железнодорожном переезде станции «22 километр» столкнулись поезд, следовавший по маршруту Нижневартовск-Адлер, и Toyota Land Cruiser.

Еще живого водителя с множественными переломами из искореженной иномарки достали спасатели. Они передали пострадавшего медикам, однако мужчина скончался в карете «скорой» по пути в Архангельскую центральную районную больницу.

фото: МЧС РБ

– По предварительным данным, мужчина за рулём Toyota Land Cruiser проехал на запрещающий сигнал светофора, – добавили в МВД Башкирии. – Погибший перевозил пчел.

Состав поезда не сошел с рельсов и продолжил движение маршруту спустя несколько минут после инцидента. На месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы.