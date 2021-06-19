На южном въезде в Уфу начали укладывать асфальт

На трассе Уфа-Аэропорт в сторону города начали укладывать асфальт Фото: администрация Уфы

Рабочие начали укладывать асфальт на въезде в Уфу со стороны аэропорта.

Очередной ремонт многострадальной трассы коммунальщики начали в конце мая 2021 года. Рабочие срезали продавленную часть дорожного полотна, из-за которой на дороге возникала колея. 19 июня на трассе Уфа-Аэропорт в сторону города начали укладывать верхний слой асфальта.

В пресс-службе уфимской администрации рассказали, что восстанавливать дорожное полотно будут небольшими участками по 1,3 километра. Всего работы запланированы на отрезке дороги длиной порядка 7,4 километров.

Водителей предупреждают о возможных ограничениях движения – в некоторых местах автомобильное движение сузят до одной полосы. Согласно контракту, подрядчик должен закончить работы до 30 сентября, но в мэрии отметили, что рабочие планируют ремонт в начале июля.