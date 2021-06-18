На озере в Башкирии женщину на надувном матрасе унесло ветром

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

На озере Мулдаккуль в Абзелиловском районе Башкирии матрас вместе с находящейся на нем 38-летней жительницей унесло ветром. На помощь женщине подоспели магнитогорские спасатели. Об этом сообщают коллеги из «КП-Челябинск».

Случай произошел днем 17 июня. Героиня истории в погожий день решила поплавать на озере, лежа на двухместном надувном матрасе для сна. Когда женщина оказалась на воде, погода внезапно испортилась: налетели тучи и поднялся ветер, который впоследствии унес «плавсредство» далеко от берега.

Бедствующую женщину заметили прохожие. Они пытались нагнать ее, но у них ничего не вышло. Оказавшись на середине озера, матрас начал сдуваться. В итоге очевидцы вызвали спасателей – ближе всего оказался магнитогорский отряд. Когда они прибыли на место, матрас уже подплывал к противоположной стороне водоема. Женщину сотрудники спасательного ведомства обнаружили в зарослях камыша у берега. Заплаканную пловчиху перевезли на сушу и передали родственникам.