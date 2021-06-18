Хабиров сделал прививки и каждые пять дней проходит ПЦР-тестирование

Начальница управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская объяснила, почему Радий Хабиров во время официальных мероприятий не носит медицинскую маску в качестве меры профилактики против COVID-19. Об этом во время брифинга ее спросил житель республики.

– Согласно абзацу 13, пункту 12 указа носить маску не требуется, если она препятствует рабочей деятельности. Кроме того, неоднократно Радий Фаритович говорил, что делал прививку, что у него все в порядке, – пояснила Прочаковская.

Ее слова подтвердил министр здравоохранения республики Максим Забелин. Он добавил, что «глава республики не только вакцинирован, но и регулярно проходит обследования и диспансеризацию». Также Хабиров каждые пять дней проходит ПЦР-тестирование.