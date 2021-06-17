Три жительницы Башкирии заказали убийство женщины и ее ребенка

Ближайшие 8-9 лет заказчицы убийства проведут в тюрьме

Трех жительниц Башкирии отправили в колонию на срок от 8 до 9 лет за покушение на убийство женщины и ее малолетнего ребенка. Приговор вступил в силу по решению Верховного суда республики.

– Одна из обвиняемых узнала об отношениях мужа с 45-летней жительницей города Салават, о чем поделилась со своей сестрой, – озвучили материалы дела в региональной прокуратуре. – На почве ревности в августе 2018 года обвиняемые решили организовать убийство женщины и её малолетнего ребенка.

Найти киллера женщины попросили свою общую знакомую. Та за 30 тысяч рублей согласилась оказать услугу. В качестве исполнителя убийств она предложила своего родного сына. За это обвиняемые пообещали ему заплатить 220 тысяч рублей. Мужчина отказался идти на сделку и сдал заказчиц полиции.

Городской суд назначил фигуранткам уголовного дела по 8-9 лет заключения в колонии общего режима. Женщины попытались обжаловать это решение в Верховному суде, однако он оставил приговор без изменений.