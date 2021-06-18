В Башкирии легковушка влетела под КамАЗ, водитель погиб

фото: ГИБДД РБ

В Ишимбайском районе Башкирии водитель легковушки влетел под грузовик и погиб. Инцидент произошел на втором километре дороги Арметрахимово-Нижнеарметово днем 17 июня.

– Столкнулись ВАЗ-2114 и встречный грузовик КамАЗ. В результате аварии водитель легкового автомобиля, мужчина, скончался до приезда скорой медицинской помощи, – передали в башкирской ГИБДД.

Ведомство начало разбирательство по факту ДТП со смертельным исходом.

Напомним, днем ранее женщина за рулем внедорожника протаранила электроопору. Столб рухнул на автомобиль и проломил его крышу. Водитель погибла на месте.