Почему в Башкирии подорожали продукты питания

Овощи подорожали в связи с тем, что исчерпались запасы прошлогоднего урожая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии годовой темп прироста цен на продовольственные товары составил 7,84%. Больше всего в стоимости выросли отдельные виды овощей, мясо птицы, колбасы и мучные кондитерские изделия. В региональном отделении Нацбанка объяснили, какие факторы повлияли на ценовую динамику.

По данным ведомства, овощи подорожали в связи с тем, что исчерпались запасы прошлогоднего урожая.

– Раннее исчерпание запасов из-за низкого и скоропортящегося урожая 2020 года и поступление на рынок новой импортной продукции по более высоким ценам привели к увеличению годовых темпов прироста цен на картофель, белокочанную капусту, репчатый лук и морковь. В текущем году наблюдается отставание сбора и поставок указанных овощных культур ранних сортов из южных регионов России из-за поздней весны, – пояснили в отделении-НБ РБ

Мясо птицы стало стоить дороже из-за «статистического эффекта низкой базы прошлого года», когда наблюдался временный избыток предложения. Давление на ценовую динамику оказывает и себестоимость продукции птицеводства. За год она увеличилась из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц и упаковки. Рост цен на мясное сырье в свою очередь обусловил подорожание вареной колбасы, сосисок и сарделек.

– Ситуация на рынке кондитерских изделий в регионе схожа с тем, что происходит в сфере мясопереработки: практически все поставщики – от сырья до упаковки – заметно подняли стоимость своих товаров, – добавили специалисты.

Аналитики также наблюдают в Башкирии снижение предложения на кондитерские изделия – это связано с ростом убытков предприятий на фоне производственных издержек.