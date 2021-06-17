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Общество17 июня 2021 14:07

В Башкирии из-за холодного фронта понизится температура воздуха

Местами пройдут дожди и грозы
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В конце рабочей недели температура воздуха в дневное время понизится до 18-23°

В конце рабочей недели температура воздуха в дневное время понизится до 18-23°

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй половине рабочей недели в Башкирии понизится температура воздуха – через республику проходит холодный фронт. Об этом сообщили в Башгидромете.

– Местами наблюдаются дожди различной интенсивности, грозы. В конце рабочей недели температура воздуха понизится в дневные часы до 18-23°, – передали синоптики.

В метеорологическом ведомстве предупредили, что похолодание будет носить кратковременный характер. В воскресенье, 20 июня, вновь начнется потепление: ночью до 11-16°, в горах до +6°, днем 20 июня до 25-30°. Вероятность осадков при этом будет небольшой.