В Башкирии резко выросло число новых случаев коронавируса

В Башкирии у ста человек был диагностирован коронавирус за прошедшие сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за прошедшие сутки, с 16 на 17 июня, было подтверждено 100 случаев коронавируса. Последний раз такой высокий скачок по числу зараженных был зафиксирован в середине весны, 17 апреля. За весь период пандемии COVID-19 в республике выявили у 39 756 жителей.

По выздоровлению от коронавируса выписались 37 644 пациента, 136 из них – за последние 24 часа. Полную вакцинацию от инфекции прошли более 336,1 тысячи человек.

Показатель умерших продолжает расти – за сутки он увеличился еще на троих человек. Всего от ковида скончались 552 жителя республики.

Напомним, сегодня региональный оперштаб может принять ограничительные меры в связи с обострением ситуации с коронавирусом по стране. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве говорил глава республики Радий Хабиров.