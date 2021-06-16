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Происшествия16 июня 2021 17:49

В Башкирии мужчина угрожал убийством сотруднице ночного клуба, которая попросила его уйти

Против дебошира возбудили уголовное дело, вскоре он окажется на скамье подсудимых
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчину остановили полицейские

Мужчину остановили полицейские

В башкирском городе Белорецке 38-летний местный житель угрожал убийством сотруднице ночного клуба, которая попросила его покинуть заведение.

Как рассказали в МВД Башкирии, в один из вечеров мужчина решил сходить в клуб и расслабиться. Там он изрядно выпил и «начал вести себя неподобающим образом». Девушка-администратор, возмущенная поведением горожанина, попросила его идти домой. Тот согласился и вышел на улицу. Через несколько минут он вернулся обратно – но уже с ножом.

– Мужчина, держа в руках нож, требовал администратора вновь впустить его вовнутрь. Когда сотрудница клуба встала на пути и вновь попросила покинуть заведение, мужчина не успокоился, напротив, демонстрируя нож перед девушкой, стал угрожать убийством, – передали в полиции.

Администратору пришлось вызвать полицию. Прибыв на место происшествия, они задержали пьяного мужчину и увезли его в участок. Против дебошира в итоге возбудили уголовное дело об угрозе убийством. В ближайшее время у него состоится суд. В МВД отметили, что злоумышленник является семьянином и у него на попечении есть несовершеннолетние дети.