Минздрав назвал города и районы Башкирии с самой высокой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией

В лидерах антирейтинга - Абзелиловский район Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав Башкирии опубликовал данные по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в республике в 2020 году. Согласно статистике, больше всего носителей вируса было выявлено в в Абзелиловском районе – 128,4 случая на 100 тысяч человек. Высокий уровень пораженности также зафиксирован в городах Кумертау (97,9), Агидели (84,4), Благовещенском районе (82,4) и Салавате (81,1).

В перечень муниципалитетов с наименьшим числом выявленных случаев инфицирования ВИЧ вошли Илишевский (3,2), Чекмагушевский (3,6) и Бурзянский районы (6).

Как пишет UfaTime.ru, в целом по Башкирии уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году составил 49 случаев на 100 тысяч населения. Это меньше чем в предыдущие годы: 2018 – 68,5, 2019 – 66,8.