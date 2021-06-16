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Общество16 июня 2021 16:01

Минздрав назвал города и районы Башкирии с самой высокой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией

Ведомство опубликовало данные за 2020 год
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В лидерах антирейтинга - Абзелиловский район

В лидерах антирейтинга - Абзелиловский район

Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав Башкирии опубликовал данные по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в республике в 2020 году. Согласно статистике, больше всего носителей вируса было выявлено в в Абзелиловском районе – 128,4 случая на 100 тысяч человек. Высокий уровень пораженности также зафиксирован в городах Кумертау (97,9), Агидели (84,4), Благовещенском районе (82,4) и Салавате (81,1).

В перечень муниципалитетов с наименьшим числом выявленных случаев инфицирования ВИЧ вошли Илишевский (3,2), Чекмагушевский (3,6) и Бурзянский районы (6).

Как пишет UfaTime.ru, в целом по Башкирии уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году составил 49 случаев на 100 тысяч населения. Это меньше чем в предыдущие годы: 2018 – 68,5, 2019 – 66,8.