В жилом комплексе под Уфой от водоснабжения отключили более 360 домов

фото: МЧС РБ

В расположенном под Уфой жилом комплексе «Зубово Лайф 2» вечером 15 июня произошло повреждение трубы магистрального водопровода. В результате аварии без воды остались 12 многоквартирных и 350 коттеджных домов – в них проживает 1795 человек. Об этом проинформировало МЧС Башкирии.

– На месте представители управляющей компании. Проводятся все необходимые аварийно-восстановительные работы, – передали спасатели. – Администрацией Уфимского района организован подвоз питьевой воды. Население оповещено.

Сейчас повреждение устраняют аварийные службы. На месте работают 18 человек и три единицы техники.