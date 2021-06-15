В башкирской Академии наук сменился руководитель

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В Академии наук Башкирии сменился руководитель – до избрания нового президента его полномочия будет исполнять 40-летний Камиль Рамазанов. Об этом 15 июня на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

Рамазанов Камиль Нуруллаевич – уроженец Туркменистана. Окончил УГАТУ, является доктором технических наук. Карьеру начал в 2006 году в качестве ассистента на кафедре технологии машиностроения авиационного университета. В 2008-2010 годах был там старшим преподавателем, в 2010-2017 годах – доцентом, затем – профессором. В период с 2017 по 2020 год руководил Институтом авиационных технологий и материалов. Последний год трудился в должности проректора по инновационной деятельности УГАТУ.

Отметим, что с 2015 года башкирскую Академию наук возглавлял бывший министр образования республики Альфис Гаязов.