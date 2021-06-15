Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2021 11:57

В Башкирии вынесли приговор бывшему прокурору, похитившему квартиру у города

Экс-сотрудник правоохранительного ведомства отделался условным сроком
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На скамье подсудимых оказался бывший прокурор города Стерлитамака

На скамье подсудимых оказался бывший прокурор города Стерлитамака

Стерлитамакский суд Башкирии вынес приговор бывшему прокурору города Ильшату Сайфуллину. Его признали виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Суд установил, что экс-сотрудник правоохранительного ведомства похитил квартиру, которая принадлежала муниципалитету.

– В 2010 году обвиняемый заключил с городской администрацией договор социального найма служебного помещения на период работы в должности прокурора города. На момент получения служебного жилья он имел в собственности квартиру, которую продал в 2011 году, намеренно ухудшив свои жилищные условия, – передали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Умолчав об этом, Сайфуллин написал заявление о снятии с трехкомнатной квартиры служебного статуса с последующим заключением договора социального найма.

Вину в преступлении экс-прокурор не признал. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено состояние здоровья Сайфуллина, а также наличие у него на иждивении несовершеннолетних детей и пожилой матери.