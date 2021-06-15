В Башкирии вынесли приговор бывшему прокурору, похитившему квартиру у города

На скамье подсудимых оказался бывший прокурор города Стерлитамака

Стерлитамакский суд Башкирии вынес приговор бывшему прокурору города Ильшату Сайфуллину. Его признали виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Суд установил, что экс-сотрудник правоохранительного ведомства похитил квартиру, которая принадлежала муниципалитету.

– В 2010 году обвиняемый заключил с городской администрацией договор социального найма служебного помещения на период работы в должности прокурора города. На момент получения служебного жилья он имел в собственности квартиру, которую продал в 2011 году, намеренно ухудшив свои жилищные условия, – передали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Умолчав об этом, Сайфуллин написал заявление о снятии с трехкомнатной квартиры служебного статуса с последующим заключением договора социального найма.

Вину в преступлении экс-прокурор не признал. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено состояние здоровья Сайфуллина, а также наличие у него на иждивении несовершеннолетних детей и пожилой матери.