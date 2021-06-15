28 жителей Башкирии находятся в реанимации из-за коронавируса

95% госпитализированных пациентов с коронавирусом не делали прививку - министр Забелин

28 жителей Башкирии, заразившихся коронавирусом, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом 15 июня на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. По его словам, 95% всех госпитализированных из-за COVID-19 пациентов не делали прививку от инфекции.

– Занятость коечного фонда составляет 83%. Необходимый резерв имеется, – добавил глава ведомства. – Отмечается рост заболевших в возрасте от 30 до 55 лет.

По данным министерства, за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 92 жителей республики. Всего на территории региона зарегистрировано более 39,5 тысячи случаев инфицирования.

– В период праздничных дней в республику поступила очередная партия вакцины. получено 33 тысячи дозы вакцины «ГамКовидВак», 1600 – «КовиВак» и 1500 – «ЭипВакКорона». В настоящий момент первым компонентом вакцинировано 402 тысячи гражданина, полностью завершена вакцинация у 326 тысяч человек, – отчитался Забелин.