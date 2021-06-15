В Башкирии полиция ищет детей, бросавших камни в подростка-инвалида

фото: соцсети

В башкирском городе Салавате двое детей забросали подростка-инвалида камнями. Случай на видео записал местный житель. По его словам, все произошло в одном из дворов 94-го квартала.

На кадрах видно, как мальчики бросают камни в юношу, когда тот сидит и катается на качелях. В какой-то момент он пытается погнаться за обидчиками – но тем удается убежать.

Случай вызвал резонанс в соцсетях и заинтересовал полицейских. В региональном МВД заявили, что проводят проверку и «устанавливают личности несовершеннолетних, а также их родителей». По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.