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Происшествия15 июня 2021 8:08

На трассе в Башкирии кроссовер опрокинулся в кювет: один человек погиб, еще трое пострадали

За рулем находилась жительница Пермского края
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Чекмагушевском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария была зафиксирована 14 июня в четвертом часу дня на 75 километре дороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли. По данным ГИБДД, 34-летняя жительница Пермского края за рулем Toyota RAV4 вылетела в кювет, где автомобиль опрокинулся.

– В результате аварии 67-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Водитель и её два пассажира, 32-летний мужчина и 42-летняя женщина, получили травмы различной степени тяжести, – передали в дорожной полиции.

По факту происшествия проводится проверка.