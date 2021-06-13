Курильщиков и любителей алкоголя в Башкирии становится меньше

Согласно исследованиям Минздрава, количество курильщиков и любителей спиртного в Башкирии с годами уменьшается Фото: Иван ВИСЛОВ

Правительство Башкирии опубликовало данные о том, насколько распространено среди населения табакокурение и потребление спиртного. Из ежегодных социологических исследований регионального Минздрава следует, что курящих и любителей алкоголя среди жителей республики становится меньше.

Согласно опубликованному документу, в 2015 году 44,7% участников социального опроса в Башкирии заявили, что являются курильщиками. В аналогичном исследовании 2020 года признались в том, что курят табак, уже 41% респондентов. Таким образом, за пять лет показатель снизился на 3,7%.

Также за пять лет на 4,1% снизилось количество любителей спиртного. По данным изложенным в правительственном документе, в 2015 году 56,8% респондентов социального опроса признались в том, что выпивают алкоголь. В 2020 году на вопрос насчет употребления алкоголя утвердительно ответили уже 52,7% опрошенных.