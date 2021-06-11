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Общество11 июня 2021 15:04

12 июня на территорию Башкирии придут грозы и сильный ветер

Сотрудники МЧС республики также прогнозирует чрезвычайную пожароопасность в отдельных районах
Захар ЯКОВЛЕВ
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В некоторых регионах Башкирии ожидаются кратковременные дожди, грозы и сильный ветер

В некоторых регионах Башкирии ожидаются кратковременные дожди, грозы и сильный ветер

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Завтра, 12 июня, в республике обещают переменную облачность. В отдельных регионах ожидаются сильные осадки. Ветер будет юго-восточный, восточный 5-10 м/с, при грозе ожидаются порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11,+16°, в некоторых районах до +6°, а днем потеплеет до +21°, +26°.

На отдельных участках региональных шоссе прогнозируют туман, из-за которого видимость составит 500-1000 м.

Также в МЧС Башкирии сообщили, что в Аскинском и Баймакском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность.