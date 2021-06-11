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Общество11 июня 2021 15:02

Названы города и районы Башкирии с самым высоким показателем смертности

За 4 года печальная статистика выросла на 15,2%
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Бураевский, Архангельский и Альшеевский районы Башкирии в 2020 году показали самые большие показатели смертности на 100 тысяч населения.

Портал Ufatime.ru со ссылкой на данные региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями сообщает, что с 2016 по 2020 год показатель смертности вырос на 15,2% с 1 285 до 1 480 случаев на 100 тысяч населения.

Самые крупные показатели смертности на 100 тысяч населения оказались в Бураевском, Архангельском, Альшеевском, Бакалинском, Аургазинском, Миякинском, Балтачевском, Чекмагушевском, Шаранском и Гафурийском районах.

Если говорить отдельно про рост смертности, то здесь выделяются города Сибай и Агидель, а также Давлекановский, Чишминский, Альшеевский, Аургазинский, Хайбуллинский, Уфимский и Белебеевский районы.