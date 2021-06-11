«Подошли и начали обнимать»: девушек из Уфы не на шутку напугали агрессивные молодые люди

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На днях в одном из уфимских сообществ в социальных сетях появился пост с просьбой помочь в поисках неизвестных молодых людей. Но, на этот раз жители башкирской столицы искали вовсе не скромных героев, а напротив, агрессивных молодых людей. По словам авторов, двое мужчин приставали к девушкам на диком пляже на Мельничном озере.

По словам автора, в один из солнечных дней уфимки пришли на безлюдный пляж, чтобы искупаться и поиграть с собакой. В какой-то момент к ним подошли двое неизвестных и стали приставать, якобы в открытую заявляя, что изнасилуют девушек.

- Подошли сначала к собаке, как будто дружелюбные. Потом к одной из девочек подошли и начали обнимать, она толкнула и сказала, что у нее есть муж. Они не обратили внимания и сказали «мы сейчас вас изнасилуем», - рассказал версию девушек «КП-Уфа» автор поста.

К счастью, вскоре на этот же пляж стала спускаться семья с ребенком и напуганные уфимки побежали им на встречу. Это отпугнуло агрессивно настроенных мужчин и они спешно ушли. Попытки разыскать их позднее не увенчались успехом.