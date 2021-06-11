Перестал выходить на связь: 22-летний Ислам Хусаинов из Башкирии уехал на заработки в Москву и пропал

Фото: соцсети

Родные и близкие 22-летнего уроженца Башкирии Ислама Хусаинова забили тревогу: с 5 июня парень перестал выходить на связь. Некоторое время назад молодой человек уехал на заработки в Москву, но вплоть до своего исчезновения продолжал созваниваться с родными. Сейчас родственники Ислама разыскивают его собственными силами.

Как рассказали корреспондентам ГорОбзор.ру родные Ислама Хусаинова – он скромный и религиозный молодой человек. Никаких вредных привычек за ним не замечали. Известно, что по образованию он пекарь, но кем трудился в столице, не сообщается.

- Никаких проблем с девушками у него не было, он верующий мусульманин. Денег тоже никогда не занимал, он знал, что к нам всегда можно обратиться за помощью, - рассказал корреспондентам ГорОбзор.ру один из близких Ислама Хусаинова по имени Марат.