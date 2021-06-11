В Академии наук Башкирии вскрылись факты задержек по зарплате

Фото: Рустем Ахунов

Несколько сотрудников Академии наук Башкирии пожаловались в Гострудинспекцию – бюджетники утверждают, что им задерживали зарплаты. После проверки сотрудники надзорного органа пришли к выводу, что ученым действительно не вовремя платили зарплату или вовсе не начисляли положенные доплаты.

Согласно материалам проверки, некоторых сотрудников Академии переводили на другие должности или в другие отделы, но изменения об этом документально не фиксировались. В качестве примера в Гострудинспекции Башкирии рассказали историю одной из сотрудниц, которая уже несколько лет как получила звание заслуженного деятеля науки. Но никаких положенных по закону доплат к своему окладу она ни разу не увидела.

- Мы, конечно, не ожидали, что в таком серьезном государственном учреждении увидим такое попустительство в ведении кадровой документации, - прокомментировала ситуацию для РБК-Уфа руководитель Гострудинспекции по республике Татьяна Астрелина.