В Башкирии сотни машин из государственных автопарков переведут на газовое топливо

Фото: пресс-служба правительства Башкирии

Накануне власти Башкирии отчитались о постепенном переводе грузовиков и автобусов, находящихся в собственности у госпредприятий на газовое топливо. Только за прошлый год на работу от метана были переоборудованы 464 единицы техники. Цифры озвучили на заседании инвестиционного комитета правительства республики. На том же инвестчасе чиновники озвучили, сколько всего в Башкирии составляет государственный автопарк.

- Потенциальный парк техники, которую можно перевести на газомоторное топливо, у нас порядка 2,7 тысячи машин. В уфимской агломерации, 1,5 тысячи – в северо-восточных районах, 1,3 тысячи – в южно-башкортостанской агломерации (города Стерлитамак, Салават и Ишимбай), - написал после совещания у себя в социальных сетях глава региона Радий Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что бизнесменам, которые пожелают перевести свою тяжелую технику на газовое топливо, то с 2019 года для них доступны субсидии на переоборудование. Всего в регионе работает 17 специальных пунктов, где можно установить газомоторное оборудование на машину.

Власти региона пообещали до конца 2022 года установить в Башкирии еще 19 газовых заправок, вдобавок к 28 уже существующим. Для бизнесменов, желающих построить такие объекты, государство предоставляет субсидии.

- Зачем все это? Газомоторное топливо даёт хорошую экономику. Но в первую очередь это - забота об экологии, - подытожил Радий Хабиров.