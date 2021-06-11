Уфимскому одинокому лебедю Крису нашли подружку из Челябинска

Фото: Администрация Кировского района Уфы

Уфимскому лебедю Крису из сада Аксакова нашли пару из Челябинска.

В администрации Кировского района Уфы сообщили, что подругу одинокой птице привезли из соседнего региона. Выпустили в пруд в центре Уфы лебедей 10 июня.

Также чиновники рассказали, что ранее уфимский лебедь по какой-то причине остался без своей прошлой спутницы. Новую подругу Крису смогли найти только со второго раза.

- Первые часы показали, что птицы уже неплохо ладят, - цитирует пресс-служба администрации Кировского района специалистов, которые привезли лебедя.

Напомним, что в 2019 году власти Уфы затеяли реконструкцию сада Аксакова в центре города. В руководстве района пообещали очистить дно озеро и навести порядок на всей территории популярного места отдыха.