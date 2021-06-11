В Башкирии полицейские разыскивают опасного преступника

Фото: МВД по Башкирии

Сотрудники полиции и следователи СКР по Башкирии разыскивают 35-летнего Михаила Журавлева. Уроженца села Кандры Туймазинского района подозревают в убийстве.

Жителей республики просят быть бдительными и, в случае обнаружения опасного преступника сообщить о его местонахождении по телефонам: (34782) 7-20-97, 7-21-57, 7-10-01, 89276355770 или обратиться в отделение полиции по Туймазинскому району Башкирии. Отдел находится по адресу: Туймазы, улица Мичурина, 3, кабинет 20/В.

Приметы Михаила Журавлева: рост 180 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые, губы тонкие.

Особые приметы: множественный закрытый перелом пястных костей кисти левой руки.