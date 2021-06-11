В спальном районе Уфы нашли детскую площадку с шипами и саморезами

Фото: скриншот видео

Накануне жители уфимского микрорайона Затон нашли опасную детскую площадку. По словам жильцов дома №320/1 по улице Ахметова, установленный во дворе забор таит в себе опасность для играющих на улице малышей. Один из обеспокоенных родителей снял на видео опасный объект и выложил ролик в социальные сети. Полную версию видеоролика опубликовал телеканал ГТРК «Башкортостан».

- Как вам такое? Никто не хочет себе вены порезать? – возмущается мужчина.

На кадрах видно, что двор огражден металлическим забором, о края которого можно легко порезаться. Автор указывает на торчащие из забора острые саморезы и колючую металлическую проволоку.

- Как в Средневековье, - подытожил свой рассказ житель Затона.

Мужчина попросил ответственных лиц разобраться в ситуации и обезопасить забор для играющих на площадке детей.