Фото: Рустем Ахунов

Следующая рабочая неделя в Башкирии будет сокращенной – из-за празднования Дня России 12 июня предстоящий понедельник, 14 июня, объявлен нерабочим.

Как пояснили в Минтруда республики, если выходной выпадает на субботу или воскресенье, то следующий за ним будний день становится нерабочим. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе жители республики будут отдыхать три дня подряд – 12, 13 и 14 июня 2021 года.

Также в ведомстве подчеркнули, что в пятницу, 11 июня, рабочий день сокращен на один час.

Чиновники также пояснили, что если ваш отпуск выпадает на День России, то вы имеете право на дополнительный день отдыха – по закону нерабочий день не может быть включен в число календарных дней отпуска.