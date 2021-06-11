В Башкирии в ночной аварии с двумя легковушками пострадали три человека

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ночь на пятницу, 11 июня, в Стерлитамаке произошла автомобильная авария, в которой пострадали три человека. Как сообщают в ГИБДД по Башкирии, поздней ночью на перекрестке улиц Мира и Богдана Хмельницкого на светофоре столкнулись «Chevrolet Lanos» и «Datsun on-DO». По данным Госавтоинспекции, за рулем «Datsun» находился 34-летний мужчина, а «Chevrolet» управлял 23-летний местный житель.

В результате аварии в больнице оказались оба водителя и пассажир «Chevrolet». Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии за прошедшие сутки на дорогах республики произошли восемь автомобильных аварий, в которых пострадали 13 человек. Сотрудники дорожной полиции выявили около 2200 нарушений ПДД и задержали 26 нетрезвых водителей.