В отношении чиновников мэрии Уфы возбуждено уголовное дело

Сотрудники мэрии же не приняли необходимых мер, чтобы вторая сторона исполнила свои обязательства.

Следователи Уфы возбудили уголовное дело в отношении чиновников мэрии. Сотрудники администрации обвиняются в халатности. Из-за них жители Сипайлово остались без нового детского сада.

Как рассказали в прокуратуре, надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о муниципальной собственности. Они выяснили, что в 2009 году мэрия Уфы заключила договор аренды земли с ООО «АН Стройтехмонтаж».

По условиям, застройщик был обязан построить детсад на 230 мест, а после ввода его в эксплуатацию передать в муниципальную собственность.

Но фирма нарушила сроки и не передала в собственность города недостроенное здание. Сотрудники мэрии же не приняли необходимых мер, чтобы вторая сторона исполнила свои обязательства.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства).