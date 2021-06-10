В Башкирии благодаря поддержке Фонда Президентских грантов реализован проект «Психологическая поддержка родителей, воспитывающих детей с аутизмом»

Очень важна психологическая поддержка мам, которые воспитывают детей с аутизмом. Фото с занятий

Благодаря поддержке Фонда Президентских грантов в Башкирии реализовался социально значимый проект. Называется он «Психологическая поддержка родителей, воспитывающих детей с аутизмом» (20-2-025674). Авторы проекта - специалисты АНО «Здоровая семья». С 60 родителями особенных детей работали психологи в индивидуальном и групповом формате. Проводили работу врачи-психотерапевты Ахметова Эльвина Аслямовна и Лилиана Динисламовна Байтимирова. Согласно проведенному опросу в начале и в конце проекта, тревожность и выраженностью депрессии у участников проекта существенно снизилась. Это говорит о важности подобных социальных проектов.

Расстройства аутистического спектра (РАС) – одна из главных проблем в социальной сфере большинства стран в мире. Актуальность проблемы РАС выражается проградиентным ростом числа людей, имеющих данную особенность развития. C 2008 года, по решению Генеральной ассамблеи ООН, 2 апреля является «Всемирным днем распространения информации об аутизме». В итоговых сведениях Первой Московской международной конференции по аутизму (2013 год) отмечено, что распространенность расстройств аутистического спектра за непродолжительное время увеличилась более чем в 20 раз: от 1:2500 в середине 1980-х годов, до 9:1000 в 2000-х. Соотношение заболевания среди мальчиков и девочек находится в пределах 2,6:1 до 4:1. На Первой Межведомственной конференции посвященной проблеме аутизма в Республике Башкортостан, проведенной совместно со специалистами БГПУ им. М. Акмуллы 18 – 19 ноября 2015, было отмечено, что рост заболеваемости аутизмом носит эпидемический характер. По данным Американского института исследования аутизма, в 2018 г каждый 68 ребенок имел РАС. По последнему отчёту CDD, на сегодняшний день, 1 из 50 школьников имеет РАС, различной степени выраженности.

Существуют педагогические методики, позволяющие корректировать поведение детей с РАС. Но результаты подобных вмешательств, существенно не меняют качество жизни детей с аутизмом. И к сожалению, во взрослой жизни, человек с РАС зачастую остается на иждивении семьи. Обеспечить качественную помощь ребенку и взрослому с аутизмом, может только родитель, который имеет достаточно материальных и психических ресурсов. Но наиболее частый вариант развития событий при постановке диагноза РАС: взрослые впадают в панику, затем на долгое время в депрессию, и в скором времени такая семья распадается. Очень важна психологическая поддержка мам, которые воспитывают детей с аутизмом.