Почетным консулом Италии в Уфе стал внук знаменитого башкирского поэта Мустая Карима

Фото: Посольство Италии в Москве

Внук знаменитого башкирского поэта и драматурга Мустая Карима стал почетным консулом Италии в Уфе. Соответствующее сообщение появилось на сайте посольства Италии в Москве, а на торжественном мероприятии вступления в должность Тимербулата Каримова присутствовал консул Италии Паскуале Терраччано.

Отметим, что кандидатуру Тимербулата Каримова консул выдвинул еще в 2019 году, когда выступил с предложением открыть в Башкирии итальянское консульство. А в 2018 году Тимербулат Каримов был награжден почетным орденом степени «Командор» за укрепление взаимодействия и теплых отношений между Италией и Россией (и Башкирией в частности).

Также напомним, что Тимербулат Каримов в 2015 году был избран председателем Совета Плёсского городского поселения, а также является учредителем Фонда имени Мустая Карима и меценатом Дачного фестиваля имени Федора Шаляпина.