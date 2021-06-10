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Происшествия10 июня 2021 16:49

Из-за ложного звонка о теракте эвакуировали крупный бизнес-центр в Уфе

Всего из здания спасатели вывели 350 человек
Инга НОВИЦКАЯ
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Фото: "Горобзор"

Фото: "Горобзор"

Сегодня в Уфе эвакуировали крупный бизнес-центр «Апрель», расположенный неподалеку от уфимского Госцирка. Как сообщает издание «Горобзор» утром руководству бизнес-центра поступило сообщение от анонима, что в одном из офисов заложена бомба. Всех сотрудников и посетителей бизнес-центра пришлось экстренно эвакуировать. Как уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии, на улицу вывели 350 человек.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и дежурят медики. Информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась.