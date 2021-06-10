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Происшествия10 июня 2021 14:13

Уфимца жестоко избили трое мужчин, за то, что он вступился за девушку

Молодых ранее судимых хулиганов уже передали полиции для дальнейшего разбирательства
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Всех троих хулиганов задержали и доставили в полицию

Всех троих хулиганов задержали и доставили в полицию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уфимец вступился за девушку, к которой приставали хулиганы, за что был жестоко избит. Инцидент произошел вчера вечером в районе Бульвара Славы: к патрулирующим улицы росгвардейцам подбежали встревоженные прохожие. Они рассказали, что в аллее неподалеку трое молодых людей пинают мужчину.

Завидев силовиков, хулиганы бросились наутек. Впрочем, скрыть им не удалось – всех трех задержали по очереди в соседних дворах. Пострадавшим в драке же оказался 30-летний уфимец: он рассказал, что вечером вышел прогулять по улице и увидел, что трое агрессивно настроенных мужчин окружили молодую девушку. Они всячески задирали ее, грубили, толкали, хватали за платье. Уфимец встал на защиту девушки, и хулиганы, переключившись на него, повалили на землю и стали избивать. Девушка, воспользовавшись моментом, поспешила убежать.

- Задержанные ранее неоднократно судимые уфимцы 26, 24 и 20 лет переданы полицейским для дальнейшего разбирательства. Росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования, - рассказали в пресс-службе ведомства.