В Минторге Башкирии объяснили, почему выросли цены на стройматерилы Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В министерстве торговли Башкирии прокомментировали подорожание строительных материалов.

Жители Башкирии в начале очередного сезона ремонтов пожаловались на резко подрожавшие стройматериалы. В частности, заметно дороже начал стоить брус и металлический профнастил. В министерстве торговли Башкирии ответили на сообщения недовольных жителей республики в соцсетях.

По данным ведомства, розничные цены на стройматериалы выросли в среднем на 10%. Оказалось, что это обусловлено тем, что были сняты ограничительные меры летом 2020 года.

- Снижение курса рубля увеличивает экспортную альтернативу отечественных компаний, что также способствует росту цен на строительные материалы, - сложным образом объяснили ситуацию чиновники.

Также в министерстве ответили, что за спекуляцией на рынке стройматериалов следит Федеральная антимонопольная служба.