Жительница Башкирии в пьяном угаре выкинула трехлетнего сына на мороз на балкон

Соседи сообщили о нерадивой матери в полицию Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительницу Кумертау осудили за жестокое обращение с малолетним сыном. Как рассказали в пресс-службе суда, все произошло еще в феврале 2021 года. Женщина, несмотря на то, что в доме находится ее трехлетний сынишка, сильно напилась. А когда ребенок нечаянно набедокурил, решила проучить его и полураздетым – в футболке и шортах - выставила на балкон. Температура воздуха на улице опустилась ниже -16, ребенок сильно продрог и плакал, умоляя маму впустить его обратно. Лишь по счастливой случайности малыш не замер насмерть – его вовремя заметили соседи и вызвали полицию.

Проступок горе-мамаши не остался незамеченным: в ее отношении возбудили уголовное дело, а после признали виновной по статье «Жестокое обращение с ребенком». Правда, отделалась женщина весьма легко: суд принял во внимание ее признание вины, раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка и назначил ей всего лишь штраф в размере 8 тысяч рублей.