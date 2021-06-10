Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2021 12:35

За шум в ночное время в Башкирии будут судить

Депутаты Госсобрания подготовили соответствующий законопроект
Захар ЯКОВЛЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рассмотрением дел за нарушение тишины ночью теперь будут заниматься мировые судьи

Рассмотрением дел за нарушение тишины ночью теперь будут заниматься мировые судьи

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии депутаты Курултая подготовили проект закона, предусматривающий исключение из подведомственности административных комиссий рассмотрение дел за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. Теперь их будут рассматривать мировые судьи.

Заместитель председателя Госсобрания Рустам Ишмухаметов заявил, что шум ночью в общественных местах является распространенным нарушением. Также он с сожалением заметил, что виновные в подобных преступлениях довольно часто избегают наказания.

– Это в определенной степени связано с принципом остаточного подхода исполнительного производства в отношении наказаний, накладываемых административными комиссиями. Передача дел судьям значительно повысит эффективность работы по ним, обеспечит как более высокую оперативность рассмотрения дел, так и гарантию привлечения виновных к ответственности, – заявил Рустам Ишмухаметов.

По мнению Рустама Ишмухаметова, подобные меры обеспечат профилактику подобных правонарушений и заставят потенциальных нарушителей уважать закон и права других граждан.