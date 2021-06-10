За шум в ночное время в Башкирии будут судить

Рассмотрением дел за нарушение тишины ночью теперь будут заниматься мировые судьи Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии депутаты Курултая подготовили проект закона, предусматривающий исключение из подведомственности административных комиссий рассмотрение дел за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. Теперь их будут рассматривать мировые судьи.

Заместитель председателя Госсобрания Рустам Ишмухаметов заявил, что шум ночью в общественных местах является распространенным нарушением. Также он с сожалением заметил, что виновные в подобных преступлениях довольно часто избегают наказания.

– Это в определенной степени связано с принципом остаточного подхода исполнительного производства в отношении наказаний, накладываемых административными комиссиями. Передача дел судьям значительно повысит эффективность работы по ним, обеспечит как более высокую оперативность рассмотрения дел, так и гарантию привлечения виновных к ответственности, – заявил Рустам Ишмухаметов.

По мнению Рустама Ишмухаметова, подобные меры обеспечат профилактику подобных правонарушений и заставят потенциальных нарушителей уважать закон и права других граждан.