В Уфе в августе пройдет День 1000 музыкантов

Фото: Дмитрий Горбунов

Отличные новости для всех меломанов Башкирии - 21 августа 2021 года в Уфе состоится День 1000 музыкантов. Организаторы не стали изменять традициям, и в этом году фестиваль также пройдет на площадке уфимского амфитеатра. Сообщается, что треклист и хэдлайнер фестиваля (главная звезда вечера – Ред.) уже определены, и совсем скоро о них сообщат на сайте мероприятия.

- Самые нетерпеливые уже могут начинать регистрироваться, формы актуальны и вновь работают! – уточнили организаторы фестиваля.

Напомним, впервые День 1000 музыкантов прошел в Уфе в 2017, а в последний – в 2019. В 2020 году фестиваль пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Уфимцы и гости города всегда с большим восторгом отзывались о фестивале, тысячной толпой подпевая знаменитым хитам.