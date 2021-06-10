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Общество10 июня 2021 12:00

Из-за ночной непогоды остались без электричества некоторые жители Уфы

Также на несколько автомобилей упали деревья
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

Сегодня, 10 июня, ночью непогода доставила немало проблем жителям Уфы. Столичное управление гражданской защиты зафиксировало случаи падения деревьев на машины, отключения электричества и затопления домов.

В Кировском и Ленинском районах Уфы вследствие падения деревьев были повреждены три иномарки. Жители поселков Мечта, Атаевка, Локотки остались на 40 минут без электричества. В Советском районе из-за ливня затопило частного жилой дом. Также из-за ливня размыло грунт под Бельским мостом.

Городские службы в настоящее время ликвидируют последствия ночной непогоды. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.