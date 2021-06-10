Из-за ночной непогоды остались без электричества некоторые жители Уфы

Фото: УГЗ Уфы

Сегодня, 10 июня, ночью непогода доставила немало проблем жителям Уфы. Столичное управление гражданской защиты зафиксировало случаи падения деревьев на машины, отключения электричества и затопления домов.

В Кировском и Ленинском районах Уфы вследствие падения деревьев были повреждены три иномарки. Жители поселков Мечта, Атаевка, Локотки остались на 40 минут без электричества. В Советском районе из-за ливня затопило частного жилой дом. Также из-за ливня размыло грунт под Бельским мостом.

Городские службы в настоящее время ликвидируют последствия ночной непогоды. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.