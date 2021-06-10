Число умерших от коронавируса в Башкирии увеличилось до 535 человек

В Минздраве сообщили. что Башкирия вышла на плато по коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Башкирии было зарегистрировано 87 новых случаев коронавируса, общее число зараженных превысило 39 тысяч – 39098 человек. Большинство из них переносит заболевание в легкой форме и лечатся амбулаторно. Еще 181 пациентов находятся в стационарах. Как сообщили в Минздраве республики, за минувшие 24 часа от осложнений ковида скочнался еще один человек, а общее число жертв вируса выросло до 535 человек. Что касается выздоровевших, то за сутки с выздоровлением выписано 103 человека, всего с начала эпидемии- 37185 жителей региона.

Напомним, ранее Максим Забелин на "Здравчасе" рассказал, что Башкирия, наконец, вышла на плато по коронавирусу, при котором рост смертности от вируса заметно снижается.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. По обновленным данным, полностью привились двумя компонентами 312409 жителей республики.