Из-за праздничных мероприятий закроют несколько парковок в Уфе

Временно будут закрыты парковки перед Конгресс-холлом и общежитием БГМУ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

11 и 12 июня в Уфе закроют несколько парковок. Как сообщает столичная мэрия, ограничения вводят для обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий в честь Дня России, Дня Уфы и Дня Салавата Юлаева.

Временно будут закрыты парковки перед Конгресс-холлом и общежитием БГМУ. 1 июня с 22.00 часов до полуночи закроют парковку перед Конгресс-холлом. С 14.00 часов 11 июня до 10.30 часов 12 июня – парковку перед общежитием Башмедуниверситета.

Городская администрация приносит извинения у горожан и гостей Уфы за возможные неудобства, а также просит с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.