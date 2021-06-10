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Общество10 июня 2021 9:12

Ливень размыл грунт под Бельским мостом в Уфе

Инцидент произошел этой ночью
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: МЧС РБ

Фото: МЧС РБ

Сегодня под Бельским мостом в Уфе размыло грунт. Как сообщили в башкирском МЧС, причиной случившемуся послужили обильные ночные дождевые осадки.

На месте произошедшего работали специалисты МЧС. Они провели осмотр и установили, что опоры моста находятся в рабочем состоянии и не повреждены. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

В настоящее время, как заверяют сотрудники МЧС, ситуация находится под контролем и принимаются все необходимые меры. На месте инцидента работают пять самосвалов и два погрузчика.