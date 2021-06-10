Женщина с ребенком пострадали в аварии в Башкирии

Фото: ГИБДД РБ

Вчера, 9 июня, вечером в Иглинском районе Башкирии произошло ДТП. Как сообщает башкирская госавтоинспекция, в аварии на шоссе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись одновременно пять автомобилей.

34-летний водитель «Газели Next» врезался в «Nissan Almera», 52-летняя водительница которой остановилась для поворота налево. Иномарку от удара бросило на встречку, где она столкнулась с двумя другими транспортными средствами «Mercedes-Benz Actros» и «Валдай». Вторую вынесло на встречную полосу прямо на автомобиль «Skania».

По сообщению республиканских автоинспекторов, в аварии пострадали два человека: водительница «Nissan» и ее 12-летний сын. Оба обратились за помощью к врачам.

В настоящее время по случившейся аварии начато разбирательство.