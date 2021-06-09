Синоптики рассказали, почему в одних районах Башкирии идет дождь, а в других нет

Пока осадки ожидаются только на юге республики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, почему в одних районах Башкирии идут дожди, а в других нет. Все дело в том, что на севере республики погода определяется областью повышенного давления, поэтому осадков тут нет. В южных районах Башкирии сейчас царит неактивный атмосферный фронт, но при этом кучево-дождевая облачность в зоне фронта формируется локально. В итоге осадки в этой области распределяются очень неравномерно. Такая погода и «неравномерные» дожди сохранятся примерно до конца недели.

Сильной жары также не предвидится: в среднем, температура воздуха ночью составит +11; +16 градусов, днем потеплеет до +22; +27. Ветер также утихнет со шквалистого до умеренного, а вот в Зауралье и на севере республики все равно пока сохраняется 4 класс пожароопасности.