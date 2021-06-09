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Общество9 июня 2021 20:35

Синоптики рассказали, почему в одних районах Башкирии идет дождь, а в других нет

На севере республики находится область повышенного давления, поэтому осадков там пока не предвидится
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Пока осадки ожидаются только на юге республики

Пока осадки ожидаются только на юге республики

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, почему в одних районах Башкирии идут дожди, а в других нет. Все дело в том, что на севере республики погода определяется областью повышенного давления, поэтому осадков тут нет. В южных районах Башкирии сейчас царит неактивный атмосферный фронт, но при этом кучево-дождевая облачность в зоне фронта формируется локально. В итоге осадки в этой области распределяются очень неравномерно. Такая погода и «неравномерные» дожди сохранятся примерно до конца недели.

Сильной жары также не предвидится: в среднем, температура воздуха ночью составит +11; +16 градусов, днем потеплеет до +22; +27. Ветер также утихнет со шквалистого до умеренного, а вот в Зауралье и на севере республики все равно пока сохраняется 4 класс пожароопасности.