В Минздраве заявили, что Башкирия вышла на плато по коронавирусу

Эксперты отмечают снижение смертности от вируса

Сегодня в правительстве Башкирии прошел «Здравчас», который провел сам Радий Хабиров. Основной темой для обсуждения стали меры по снижению смертности населения от разных заболеваний.

Говоря об эпидемиологической ситуации в регионе, глава Минздрава Максим Забелин заявил, что Башкирия вышла на плато по коронавирусу, когда наблюдается снижение смертности.

– К концу 2021 года мы планируем улучшить наши показатели, – отметил Забелин.

Также министр здравоохранения рассказал, что в регионе продолжается массовая вакцинация от ковида: в ближайшие дни в Башкирию поступит еще около 80 тысяч доз антиковидной вакцины. При этом темпы вакцинации необходимо продолжать наращивать. Совсем скоро в Башкирии пройдут несколько крупных событий – Всемирная фольклориада, финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и Первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров.

–Мы обратимся в федеральный Минздрав по вопросу увеличения поставок вакцины против коронавируса. У нас есть хорошие шансы выйти на устойчивую положительную динамику по снижению смертности к концу этого года, – заверил Радий Хабиров.