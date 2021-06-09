«Он никуда не уйдет»: уфимский врач Глеб Глебов рассказал, что делать при повторном заражении ковидом

Доктор отметил, что ковидом переболели все его близкие люди, а его вирус научил бескорыстно помогать людям.

Уфимский врач Глеб Глебов, который несколько месяцев отработал в красной зоне ковид-госпиталя, рассказал, что делать при повторном заражении коронавирусом.

Он отметил, что в ближайшее время ковид никуда не уйдет, и люди стали заражаться повторно – даже после прививок.

- Болезнь повторно протекает чаще всего либо очень легко, либо бессимптомно, и это не может не радовать, - говорит Глебов.

Он попросил повторно заболевших не поддаваться панике, не съедать все лекарства из аптечки, а при проявлении симптомов в первую очередь сдать общий анализ крови, чтобы не спутать коронавирус с бактериальной инфекцией. Также не помешает сдать и коагулограмму, так как ковид в первую очередь поражает сосуды.

Заболевшим сразу нужно начать пить витамин Д, муколитики – при необходимости и глюкокортикостероиды – при сложном течении.

Доктор отметил, что ковидом переболели все его близкие люди, а его вирус научил бескорыстно помогать людям.