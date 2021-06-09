Уфимка выбросила из окна на седьмом этаже двух кошек и теперь рискует сесть за это в тюрьму

Кошек спасли и передали новым любящим хозяевам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уфимская живодерка выбросила из окна на седьмом этаже двух кошек, и теперь рискует за это оказаться за решеткой сроком до трех лет. Момент падения несчастных животных случайно удалось заснять на камеру случайным прохожим. Они же и бросились кошкам на помощь, отвезли в ветеринарную клинику, где хвостатым пациентам оказали помощь и спасли им жизнь. Сейчас обе кошки обрели себе новых любящих хозяев.

Далее очевидцы обратились за помощью к участковому, который быстро установил личность живодерки. Ей оказалась 50-летняя уфимка: женщина призналась, что в тот момент была сильно пьяна и не понимает, чем ей так могли досадить животные. Впрочем, несмотря на все свои оправдания, женщине придется по всей строгости отвечать за содеянное.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», - отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.