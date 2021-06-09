В Башстате сообщили о подешевевших за месяц продуктах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики Башстата рассказали о самых подешевевших за последний месяц продуктов – в первую очередь упала стоимость сезонных овощей.

С приходом теплой погоды в Башкирии заметно снизились цены на свежие огурцы и помидоры – примерно на 13%. По всей видимости, это связано с тем, что аграрии начали выращивать продукцию в теплицах. После сезонного весеннего роста цен на куриные яйца цена за десяток за последний месяц упала на 10% до 74 рублей.

Средняя цена прежде доступной и дешевой свеклы и моркови, наоборот, выросла почти на 50% - до 70 рублей. Также эксперты отметили рост цен на картофель, капусту и лимоны.

Стоимость килограмма мяса, рыбы или мясных субпродуктов за последний месяц почти не изменилась. Похожая ситуация обстоит и со средней стоимостью хлеба, круп и макарон.