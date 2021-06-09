Житель Башкирии прислал интимные фото незнакомке и попал в секс-скандал

Мужчина обратился с заявлением в полицию Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На днях в Оренбургской области полицейские задержали местную жительницу, которую подозревают в интернет вымогательстве. Как оказалось, женщина шантажировала 38-летнего жителя Башкирии, угрожая ему, что выложит в сеть фото интимного характера. Сейчас в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, а сама она ожидает избрания меры пресечения. Следователи настаивают на заключении ее под стражу.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области, история началась с того, что житель Башкирии списался на сайте знакомств с таинственной незнакомкой. В ходе общения кокетка «заполучила» его интимные фото и стала вымогать у него пять тысяч рублей. В противном случае, злоумышленница обещала распространить снимки по сети. Оскорбленный мужчина обратился в полицию.

Вскоре стражи порядка вычислили подозреваемую и нагрянули к ней домой. Во время обыска у нее изъяли ноутбук и телефон.